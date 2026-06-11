Subaru Enterprise präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Subaru Enterprise äußerte sich am 10.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Subaru Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 83,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 95,13 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 7,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Subaru Enterprise 7,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at