Subaru Enterprise verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Subaru Enterprise veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 30,89 JPY gegenüber 51,25 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,56 Prozent auf 6,57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at