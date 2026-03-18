Subaru Enterprise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Subaru Enterprise hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70,53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Subaru Enterprise 65,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Subaru Enterprise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 187,89 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 251,23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,19 Prozent auf 29,61 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at