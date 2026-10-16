Subaru hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Subaru lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 101,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Subaru ein EPS von 51,04 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 899,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Subaru 892,6 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at