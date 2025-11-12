SUBARU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUBARU hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 USD, nach 0,360 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 7,94 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at