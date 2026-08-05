Subaru Q1 Profit Drops, Revenues Rise; Confirms FY27 Outlook; Shares Down

(RTTNews) - Subaru Corp. (FUJHY, 7270.T), a Japanese manufacturer of automobiles and aerospace products, reported Wednesday lower profit in its first quarter of fiscal 2027, despite higher revenues. Further, the company maintained outlook for fiscal 2027, expecting significantly higher profit with increased revenues.

On the Tokyo stock Exchange, the shares were trading 4.02 percent lower at 2,480.00 yen.

For the quarter, profit attributable to the owners of the parent slipped 10.3 percent to 49.19 billion yen from 54.85 billion yen in the year-ago period. Earnings per share were 69.02 yen, down from 75.02 yen a year ago.

Operating profit declined 44.3 percent to 42.57 billion yen from 76.40 billion yen a year ago.

Revenue, however, grew 3 percent to 1.25 trillion yen from 1.21 trillion yen in the prior year.

Looking ahead, for the year ending March 31, 2027, the firm continues to expect net profit of 130 billion yen or 179.59 yen per basic share, up 43.1 percent year-over-year, operating profit of 150 billion yen, a growth of 273.9 percent from last year, and revenues of 5.20 trillion yen, up 8.7 percent.

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