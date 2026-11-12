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12.11.2026 06:31:28
SUBARU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SUBARU lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,95 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,93 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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