Subaru stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Subaru lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Subaru hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 145,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -112,360 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 708,8 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Subaru einen Umsatz von 691,8 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at