Subaru stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Subaru hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 45,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Subaru ein Ergebnis je Aktie von -55,880 JPY vermeldet.

Subaru hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 764,5 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at