09.02.2026 06:31:29
SUBARU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SUBARU lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,76 Prozent auf 7,36 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
