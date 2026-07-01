Subaru Aktie
WKN: 565230 / ISIN: JP3399750003
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01.07.2026 10:27:12
Subaru Uncharted: Außen sauber, innen rein, hinten (auch) Leerlauf
Subaru präsentiert ein neues E-Einstiegsmodell, ohne serienmäßigen Allradantrieb. Der Uncharted basiert auf dem Toyota C-HR+, Basisausstattung: FrontantriebWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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