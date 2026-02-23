Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|
23.02.2026 17:17:41
Subcutaneous RYBREVANT®▼ (amivantamab) approved by European Commission for every-three-week and every-four-week dosing for patients with advanced EGFR-mutated non-small cell lung cancer
Subcutaneous (SC) amivantamab reduces administration from hours to minutes, with efficacy and safety consistent with intravenous (IV) amivantamab1,2,3,4,5 SC amivantamab is now authorised across all previously approved IV indications, offering fewer administration-related reactions and new dosing options1,2,3,4,5,6Weiter zum vollständigen Artikel bei Johnson & Johnson
