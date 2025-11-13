Subex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Subex lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Subex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 689,1 Millionen INR – eine Minderung von 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 741,6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at