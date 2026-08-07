Subex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Subex hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Subex ein EPS von 0,230 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,65 Prozent auf 794,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 664,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at