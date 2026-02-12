Subex: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Subex präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,05 INR gegenüber -0,060 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 707,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 726,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at