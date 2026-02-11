|
Subhash Silk Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Subhash Silk Mills hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,170 INR erwirtschaftet worden.
Subhash Silk Mills hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,1 Millionen INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen INR erzielt hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
