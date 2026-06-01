Subhash Silk Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Subhash Silk Mills hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Subhash Silk Mills 0,1 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,1 Millionen INR umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,810 INR. Im Vorjahr hatten -0,520 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Subhash Silk Mills im vergangenen Geschäftsjahr 0,31 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Subhash Silk Mills 0,28 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at