Subros: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Subros hat am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7,56 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Subros 10,50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25,39 INR, nach 23,07 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,68 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 37,56 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at