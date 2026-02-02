Subros hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Subros hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,33 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,05 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,48 Milliarden INR – ein Plus von 15,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Subros 8,21 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at