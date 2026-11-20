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20.11.2026 06:31:28
Subsea 7 stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Subsea 7 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,23 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 3,84 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 19,71 Milliarden NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,57 Milliarden NOK umgesetzt.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,723 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2,01 Milliarden USD gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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