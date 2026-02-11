Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|Zeitungsbericht
|
11.02.2026 13:14:00
Substanzielle Beteiligung von Elliott an LSEG - Gespräche über Wachstum - Aktie höher
Wie die Financial Times unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, verfügt der Hedgefonds mittlerweile über einen substanziellen Anteil. Elliott habe sich mit der London Stock Exchange Group (LSEG) ausgetauscht, um die Entwicklung der Gruppe zu verbessern.
Im Vorfeld der Veröffentlichung der Jahresergebnisse der LSEG Ende dieses Monats habe Elliott das Unternehmen konkret dazu ermutigt, nach Abschluss einer Tranche in Höhe von 1 Milliarden britische Pfund einen Aktienrückkauf im Wert von mehreren Milliarden Pfund in Betracht zu ziehen. LSEG solle sich darauf konzentrieren, die Margenlücke gegenüber Wettbewerbern zu schließen, so die FT. Elliott und LSEG lehnten eine Stellungnahme gegenüber der FT ab.
Für die LSEG-Aktie geht es in London zeitweise 1,82Prozent auf 75,02 GBP nach oben.
DOW JONES-
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Victor Moussa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Euronext NV
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.12.25
|Euronext erwägt weitere Zukäufe (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Euronext NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Euronext NV
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronext NV
|120,50
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.