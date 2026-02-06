Suburban Propane Partners L P Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suburban Propane Partners L P Partnership Units präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Suburban Propane Partners L P Partnership Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,79 Prozent zurück. Hier wurden 370,4 Millionen USD gegenüber 373,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at