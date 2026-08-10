Succeed gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Succeed hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 20,52 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Succeed 30,65 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,29 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at