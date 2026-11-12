Succeed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Succeed äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Succeed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,66 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 972,5 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at