Succeed: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Succeed hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 17,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Succeed 23,90 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 972,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Succeed einen Umsatz von 887,5 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at