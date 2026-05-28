Success Transformer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Success Transformer hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Success Transformer ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,21 Prozent auf 57,1 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at