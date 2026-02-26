Success Transformer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Success Transformer hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,9 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 68,3 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at