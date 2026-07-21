Fit Aktie
WKN DE: A2DULY / ISIN: JP3802980007
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21.07.2026 08:37:00
Suche nach erdähnlichen Exoplaneten: ESA-Weltraumteleskop Plato fit fürs All
Kommenden März will die ESA das Weltraumteleskop Plato starten, das erdähnliche Exoplaneten suchen und erforschen soll. Nun wurde ein Meilenstein geschafft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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