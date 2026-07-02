TESS Holdings Aktie
WKN DE: A3CNK2 / ISIN: JP3545270005
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02.07.2026 12:55:00
Suche nach Erdzwilling: TESS findet erstmals Exoplaneten über Mikrolinseneffekt
Das Weltraumteleskop TESS hat hunderte Exoplaneten entdeckt. Nun ist ein weiterer hinzugekommen, bei dem die eingesetzte Methode große Hoffnungen schürt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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