Suche nach Tarifeinigung für Hafenarbeiter läuft weiter

Hamburg (Reuters) - Im Tarifstreit der Hafenarbeiter in Norddeutschland suchen Gewerkschaft Verdi und der Zentralverband der Seehafenbetriebe weiter nach einer Lösung.

"Die Verhandlungen laufen. Zum Stand äußern wir uns im Moment nicht", sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag. Die Arbeitgeber kündigten für die Mittagszeit eine Mitteilung an. Die Tarifpartner waren am Montagvormittag in Bremen zusammengekommen, um in dem festgefahrenen Lohnstreit eine Einigung für die rund 12.000 Hafenarbeiter zu finden. In neun Verhandlungsrunden zuvor war dies nicht gelungen. Sollte auch dieses Mal kein Kompromiss erreicht werden, droht ein Arbeitskampf.

Ein Streik würde nach Ansicht von Experten dazu führen, dass sich die Staus vor den Häfen verlängern und der Druck auf die ohnehin wackeligen Lieferketten zunimmt. In Großbritannien hatte die Gewerkschaft am Sonntag rund 2000 Mitarbeiter im größten Containerhafen Felixstowe aufgerufen, die Arbeit für acht Tage niederzulegen.

Die Terminals in den norddeutschen Häfen können den Andrang schon seit einigen Monaten kaum bewältigen, weil Importcontainer nicht abgeholt werden und Stellplätze knapp geworden sind. Außerdem ist der Bahnverkehr gestört. Das führt dazu, dass Container nur langsam abtransportiert werden. Branchenexperten rechnen damit, dass sich die Situation an der Nordseeküste in den nächsten Wochen noch verschärfen wird, da nach dem Ende der Lockdowns in China viele Schiffe auf dem Weg nach Europa sind.

