Suchitra Finance Trading Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suchitra Finance Trading Company hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 2,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,910 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 102,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 73,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at