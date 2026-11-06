Suchitra Finance Trading Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suchitra Finance Trading Company hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suchitra Finance Trading Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 48,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at