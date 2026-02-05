|
Suchitra Finance Trading Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suchitra Finance Trading Company präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR gegenüber 0,780 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 44,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 36,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

