Sucro hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sucro ein EPS von 1,93 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 177,5 Millionen CAD – eine Minderung von 2,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 183,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at