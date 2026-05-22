Sucro stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sucro lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sucro ein EPS von 1,58 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sucro 204,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 222,8 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at