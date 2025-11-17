Sudal Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sudal Industries hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,790 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 449,7 Millionen INR gegenüber 357,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at