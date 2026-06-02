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02.06.2026 06:31:29
Sudal Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sudal Industries gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,70 INR, nach 3,96 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Sudal Industries 494,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 441,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,080 INR. Im Vorjahr waren 6,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1,82 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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