Sudal Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sudal Industries hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,07 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sudal Industries -0,050 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Sudal Industries 453,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 404,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at