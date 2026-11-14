People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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14.11.2026 09:35:21
Sudan: Misery worsens amid plummeting aid for displaced people
Sudan's humanitarian crisis is exacerbated by cuts in international aid. Almost 34 million people are in need as war and drone strikes are making it difficult to deliver aid to the population.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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