Sudan Telecommunications: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sudan Telecommunications hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,03 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AED je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 546,2 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 428,1 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at