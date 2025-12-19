|
Sudan Telecommunications: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sudan Telecommunications hat am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,08 AED beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sudan Telecommunications -0,080 AED je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 415,2 Millionen AED gegenüber 342,2 Millionen AED im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
