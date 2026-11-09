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09.11.2026 06:31:29
Sudarshan Chemical Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sudarshan Chemical Industries hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Sudarshan Chemical Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 27,43 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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