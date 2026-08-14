Sudarshan Chemical Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sudarshan Chemical Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,00 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sudarshan Chemical Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,42 Milliarden INR im Vergleich zu 25,07 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at