14.11.2025 06:31:28
Sudarshan Chemical Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Sudarshan Chemical Industries veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 INR gegenüber 4,30 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,87 Milliarden INR – ein Plus von 242,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sudarshan Chemical Industries 6,96 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
