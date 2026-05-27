27.05.2026 06:31:29

Sudarshan Chemical Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sudarshan Chemical Industries hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,00 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sudarshan Chemical Industries im vergangenen Quartal 27,90 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 106,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sudarshan Chemical Industries 13,49 Milliarden INR umsetzen können.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 6,77 INR je Aktie sowie einen Umsatz 24,06 Milliarden INR prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 2,80 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sudarshan Chemical Industries 7,90 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 97,87 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 33,24 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3,13 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 94,88 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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