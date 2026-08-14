Sudarshan Pharma Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sudarshan Pharma Industries lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,07 Prozent auf 1,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at