Sudev Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sudev Industries hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,69 INR. Im letzten Jahr hatte Sudev Industries einen Gewinn von 0,450 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sudev Industries einen Umsatz von 503,2 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at