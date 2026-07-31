Suditi Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Suditi Industries hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 INR je Aktie vermeldet.

Suditi Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,8 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at