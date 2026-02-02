|
Suditi Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suditi Industries ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suditi Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 223,8 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,9 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
