Südafrika: Früherer Steinhoff-Chef Jooste ist tot - Behörden wollten 23 Millionen Euro von ihm

Der ehemalige Chef des Möbelkonzerns Steinhoff ist in einem Krankenhaus in Südafrika gestorben. Medienberichte zufolge beging der 63-Jährige Suizid. Er war in den Bilanzskandal bei Steinhoff verwickelt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Handelsblatt Finanzen Zum vollständigen Artikel